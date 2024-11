Riceviamo e pubblichiamo la replica dell'avvocato di Alfonso Luciano in merito all'articolo pubblicato "«Ha rivelato notizie su imminenti arresti e redatto consulenze per favorire sodali detenuti»: le accuse al dirigente sanitario Alfonso Luciano".

«Facciamo riferimento all'articolo riguardante il nostro assistito, dott. Alfonso Luciano, nel quale viene paventato un suo coinvolgimento nell'operazione denominata Mestrale effettuata dalla Dda di Catanzaro.

È assurdo ed ingiustificabile che il Dott. Alfonso Luciano, Medico Chirurgo e Medico Legale, Responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell'Asp, sia venuto a conoscenza del suo presunto coinvolgimento in una operazione di Dda e abbia appreso di essere indagato da fonti giornalistiche, senza vedersi notificare

alcun atto da parte dell'Autorità Procedente.

Possiamo affermare, senza dubbio di smentita, che il Dott. Alfonso Luciano ha sempre espletato le sue funzioni nel pieno rispetto della legge e dei principi che lo contraddistinguono prima come uomo e poi come professionista Medico Legale. Nel suo ruolo di Dirigente Sanitario del Carcere di Vibo Valentia, esercitato sino a Marzo 2022 ha sempre svolto le sue funzioni in maniera integerrima, circostanza facilmente accertabile documentalmente.

Il Nostro Assistito, quando avrà contezza degli atti di indagine sarà pronto a rispondere nelle sedi opportune alle eventuali accuse mosse nei suoi confronti».