Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola, la dottoressa Rosamaria Mesiti, ha fissato per il giorno 3 ottobre 2019 l'udienza preliminare relativa all'inchiesta "Merlino". Durante l'udienza, che si svolgerà nell'aula Falcone, il gip formulerà le richieste di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati. L'operazione, che ruota attorno la figura del funzionario comunale Michele Fernandez, ha portato alla luce un presunto giro di corruzione all'interno del Comune di Fuscaldo, che vedrebbe coinvolti anche il sindaco Gianfranco Ramundo e il vicesindaco Paolo Cavaliere. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla procura di Paola.

Gli indagati

Le parti indagate, 17 in tutto, sono: Gianfranco Ramundo, Michele Fernandez, Salvatore Fidotti, Robertino Perri, Massimiliano De Santo, Francesco Caputo, Antonietta Caputo, Giovanni Risuleo, Sergio Gioia, Luigi De Simone, Luigi Marcone, Paolo Fuscaldo, Paolo Cavaliere, Salvatore Montanino, Francesco Mazzei, e le società Edil Perri snc di Pasquale Perri e Robertino Perri, e la E-Log Ecologia & Ambiente srl.

Il collegio difensivo

L'avviso relativo all'udienza preliminare è stato tempestivamente inoltrato a tutti gli avvocati difensori degli indagati, che sono: Nicola Carratelli, Giuseppe De Marco, Antonio Sorrentino, Nicola Rendace, Franz Caruso, Pasqauale Vaccaro, Francesco Calabrò, Domenico De Rosa, Marcello Manna, Valentina Spizzirri, Giuseppe Manna, Ugo Celestino e Francesco Rosapane del foro di Cosenza; Giuseppe Bruno, Pierfrancesco Perri, Vincenzo Fedele e Giacomo Middea del foro di Paola; Pasquale Coppola e Amerigo Russo del foro di Napoli.

