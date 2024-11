Il tribunale di Roma ha fissato l'udienza preliminare davanti al Gup che dovrà decidere sul rinvio a giudizio chiesto dal pm Alberto Galanti nei confronti di Mario Occhiuto, dell'ex assessore di Palazzo dei Bruzi Martina Hauser e delle altre persone accusate di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla corruzione, all'abuso d'ufficio, alla turbativa d'asta ed al peculato. Si andrà in aula il 22 ottobre 2019 alle ore 10,30. Il sindaco di Cosenza è difeso dall'avvocato Nicola Carratelli. Secondo la Procura, a capo dell'organizzazione ci sarebbe Corrado Clini, compagno della Hauser, ex Ministro dell'Ambiente. Occhiuto, in qualità di titolare delle società Moa e Oltrestudio, sarebbe coinvolto nell'inchiesta per aver ricevuto, secondo quanto sostenuto dai magistrati, incarichi da Clini per realizzare il padiglione italiano dell’expo di Shangai e la sede di Pechino del Ministero dell’Ambiente, nell'ambito del programma di cooperazione internazionale tra Italia e Cina.