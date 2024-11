Sentenza di secondo grado per il processo con rito abbreviato nato dall’operazione antidroga denominata “Overing” contro il narcotraffico internazionale di cocaina. La Corte d’Appello di Catanzaro, dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, ha emesso la seguente sentenza: Domenico Cino, 68 anni, di Spilinga, 10 anni di reclusione (in precedenza era stato condannato a 16 anni, ma gli è stata ora esclusa l’aggravante dell’associazione. Era difeso dagli avvocati Francesco Schimio e Giorgio Vianello); 15 anni ed 8 mesi è invece la condanna per Fabrizio Cortese, 49 anni di San Gregorio d’Ippona (avvocato Reitano); 8 anni e 4 mesi il verdetto per Francesco Cortese, di 52 anni, pure lui di San Gregorio d’Ippona (in precedenza era stato condannato a 14 anni e 8 mesi, difeso dall’avvocato Reitano); ; 7 anni e 34mila euro di multa per Rocco Logozzo, 53 anni, di Marina di Gioiosa Jonica (7 anni in precedenza); 2 anni e 10 mesi, più 13mila euro di multa per Salvatore Jacopetta, 63 anni, di Gioiosa Jonica (4 anni in precedenza, difeso dagli avvocati Brancati e Fuda); 2 anni e 10 mesi, più 13mila euro di multa, per Roberto Piras, 75 anni, di La Spezia (4 anni e 4 mesi in precedenza, difeso dagli avvocati Rattelli e Rapata).

I fratelli Cortese e Rocco Logozzo sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali, Roberto Piras e Salvatore Jacopetta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Il processo in primo grado si era svolto dinanzi al gup con il rito abbreviato e da qui lo sconto di pena di un terzo per gli imputati.

