Dopo l’inchiesta della Procura di Firenze su grandi opere e corruzione l’Anas ha chiuso un cantiere della Salerno-Reggio perché il direttore dei lavori, Stefano Perrotta, è in carcere

L’Anas ha disposto il blocco dei cantieri del terzo Macrolotto dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, tratto Campotenese-Laino Borgo, nel cosentino. Lo rende noto Walter Schiavella, segretario generale Fillea Cgil, secondo cui è a rischio il lavoro di 800 persone.



“Nelle prossime ore - prosegue - capiremo da Anas quanto potrà durare tale blocco, le cui cause sarebbero derivanti dalla mancanza del direttore dei lavori, quello Stefano Perotti indagato nell’ambito dell’indagine "Sistema".



“Da parte sua il contraente generale, Italsarc - sostiene Schiavella - sta provvedendo, attraverso le circa 55 imprese in subappalto, alla messa in sicurezza degli impianti. Da domani quindi 800 lavoratori non torneranno a lavorare. O meglio, da domani 800 lavoratori rischiano di pagare per le colpe di altri, corrotti, corruttori e di un sistema di regole sbagliato e opaco. Un sistema che ha origine nella legge obiettivo e nell’istituto del contraente generale che, come diciamo da anni, sono stati un autentico fallimento, inadeguati sia allo scopo di realizzare opere nei tempi e con costi certi, ma anche all’intento di garantire il rispetto della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro. Occorre subito dare risposte certe ed immediate agli 800 lavoratori, operai, impiegati e tecnici, o con la ripresa dei lavori nel pieno rispetto di sicurezza e legalità o con idonei ammortizzatori sociali”.