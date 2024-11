Il ragazzo avrebbe riportato vari traumi e al momento si troverebbe ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cosenza. Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro

Un drammatico incidente, nel pomeriggio, si è verificato sulla strada statale 18 - Tirrena inferiore, all'altezza del Comune di Belvedere Marittimo. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un cittadino di Diamante, che, da quanto si apprende, avrebbe 23 anni. Il giovane avrebbe riportato diversi traumi in varie parti del corpo e pertanto è necessitato il ricovero d'urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza. Al momento, il 23enne si troverebbe ricoverato in prognosi riservata, ma del quadro clinico non emergono ulteriori dettagli.

Quand'era ancora sul posto, il diamantese ha ricevuto le cure dal personale sanitario del 118 che, giunto a bordo di un'ambulanza, ha cercato di stabilizzare le sue condizioni di salute.

I particolari del sinistro e le relative dinamiche potranno essere chiariti solo dopo la fine delle investigazioni degli uomini della polizia stradale. Gli agenti si sono recati sul posto poco dopo il drammatico evento per effettuare i rilievi e dare il via alle indagini.