L'uomo è stato soccorso dal 118 e poi portato in volo all'ospedale dell'Annunziata: non sarebbe in pericolo di vita

Almeno una persona, un centauro, è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi poco dopo mezzogiorno lungo la Ss18 tirrenica nei pressi dell’abitato di Belvedere Marittimo. L’uomo a bordo di una motocicletta è franato violentemente sull’asfalto.

Tempestivamente soccorso da personale del 118, è stato trasferito a bordo dell’elisoccorso presso l’ospedale dell’annunziata di Cosenza. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi e per la gestione del traffico veicolare rallentato dall’intervento di rimozione del mezzo incidentato.