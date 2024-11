Un nostromo di 61 anni è morto questa mattina a causa di un incidente avvenuto a bordo della nave Elio della flotta Caronte&Tourist. Il sinistro si è registrato nel corso delle operazioni di sbarco al molo Norimberga del porto di Messina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ancora lavorando per accertare le cause della tragedia. Gaetano Puleo, questo il nome della vittima, era intento ad effettuare le consuete operazioni a bordo, quando all’improvviso si è consumato il dramma che lo ha strappato alla sua famiglia. Sgomento anche tra i colleghi del 61enne per quanto avvenuto. Occorrerà adesso attendere l’esito dei rilievi per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto a bordo della Elio. Dalle prime notizie, pare che il marinaio sia stato colpito in pieno da una cima che si è spezzata.