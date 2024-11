Un uomo di 93 anni è morto in un incidente avvenuto a Botricello, in provincia di Catanzaro, mentre stava lavorando in un terreno di proprietà. Per cause in corso di accertamento, l'anziano è stato travolto da una motozappa che stava conducendo per arare il terreno. Inutili i soccorsi allertati da alcuni passanti.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Botricello.