Solo tanto paura per il conducente per fortuna rimasto illeso. Sul posto carabinieri e sanitari del 118

Rocambolesco incidente in contrada Caccianova nel comune di Cassano Jonio. Un autoarticolato di una nota catena di supermercati, nell'imboccare una delle strette curva della provinciale si è ribaltato, piegandosi su un lato e finendo nella scarpata laterale alla carreggiata. Solo tanta paura per l'autotrasportatore alla guida del mezzo che è rimasto illeso. Ad aver causato lo scivolamento dell'autotreno potrebbe essere stato il manto stradale reso viscido dalle piogge che in mattinata si sono riversata sulla Piana di Sibari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della tenenza di Cassano Jonio ed i sanitari del locale 118. Sono in corso le operazioni di recupero del camion.