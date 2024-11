Tanta paura ma nessun danno per le persone a bordo del mezzo. Sul posto polizia, carabinieri e pompieri

Una vacanza che poteva finire molto male. Tanta paura ma nessun danno per le quattro persone, tutti turisti adulti, provenienti dalla Puglia, a bordo di un'auto che ha preso fuoco mentre era in transito sulla statale 534, nel territorio del comune di Cassano allo Ionio.

È quanto accaduto in mattinata nelle vicinanze dell'innesto tra la statale 534 e la statale ionica 106 in corrispondenza del bivio per i Laghi di Sibari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada dei distaccamenti di Rossano e di Trebisacce e i vigili del fuoco di Rossano che hanno provveduto a spegnere le fiamme e i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio. Conducente e passeggeri incolumi ma la vettura è stata completamente distrutta dal rogo.

Disagi a causa dell'accaduto si sono verificati per il traffico veicolare sia sulla statale 534 che sulla statale 106 a causa delle code che si sono formate in considerazione della giornata classificata da 'bollino rosso' per rientri e partenze.