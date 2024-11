Un grave incidente, questo pomeriggio, si è registrato all'altezza del ponte di Virtù nella periferia sud della città. Per cause ancora in corso di accertamento un'Audi di colore bianco con a bordo due giovani si è scontrata frontalmente con un camion Iveco carico di materiale edilizio. L'impatto violento tra i due mezzi ha provocato la carambola dell'auto dove viaggiavano i due ragazzi che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.

Non si conoscono ancora le loro condizioni di salute, ma per estrarli dalle lamiere sono dovuti intervenire gli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco. Feriti ma non gravi i due operai che invece viaggiavano sul camion carico di mattoni che per l'impatto ha disperso parte del suo carico sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti oltre ai mezzi di soccorso anche le auto della Polizia Municipale che ha proceduto ai rilievi del sinistro e ora provvederà ad inoltrare richiesta per verificare il tasso alcolemico dei due autisti e le volanti dei Carabinieri che hanno monitorato la viabilità che per una buona parte dell'intervento di soccorso è rimasta bloccata per consentire i rilievi ed i lavoro del personale medico