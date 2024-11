Coinvolte due vetture che si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Feriti in modo non grave i conducenti

Incidente stradale questa mattina sulla statale 106 nel territorio di Catanzaro Lido, dove due autovetture, una Opel Astra con a bordo un carabiniere che stava recandosi in servizio ed una jeep Renegade con a bordo una infermiera, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. A seguito dell'impatto, l'Opel Astra è uscita di strada ribaltandosi. Feriti in modo non grave entrambi i conducenti che, presi in cura dal personale medico del Suem 118, sono stati trasportati in ospedale per ulteriori controlli.



Sul luogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che ha messo in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale. Disagi si sono registrati per la viabilità.