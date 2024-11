Il sinistro si è verificato su viale Isonzo. Le due giovani sono state estratte dall'abitacolo e sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro è intervenuta alle ore 22.35 circa in viale Isonzo per incidente stradale. Una ragazza 22enne alla giuda di una Fiat Panda ha perso controllo dell’auto che si è successivamente ribaltata sulla sede stradale andando a finire nel terrapieno adiacente la carreggiata. La giovane è rimasta ferita gravemente.

A bordo insieme a lei un’altra ragazza di 28 anni. Le due sono state estratte dall'abitacolo e sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale con due ambulanze. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.