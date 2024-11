Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e due ambulanze

Un incidente stradale si è verificato a Catanzaro in piazza Montenero. Per cause ancora in corso d'accertamento una vettura, una Hyundai Athos Prime si è ribaltata. Coinvolta nel sinistro anche una Fiat Seicento con a bordo due donne. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e due ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Le due donne assieme al conducente dell'altro mezzo sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Le condizioni di salute non risultano essere gravi.