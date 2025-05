Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Catanzaro provocando il ferimento di due persone. Il sinistro si è verificato nel quartiere Mater Domini, per cause ancora in corso di accertamento una autovettura è entrata in collisione con un'altra capovolgendosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai due feriti e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale per la messa in sicurezza del tracciato stradale