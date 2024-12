Disagi per la circolazione su viale Crotone. Sul posto la polizia locale per gli adempimenti di competenza

Una squadra dei vigili del fuoco, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta su viale Crotone a Catanzaro Lido per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Volkswagen UP e una Fiat 600. Ferito in modo lieve il conducente della Fiat rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. Lo stesso, dopo essere stato liberato, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Disagi per la circolazione. Sul posto la polizia locale per gli adempimenti di competenza.