L'impatto è avvenuto sul pontino del Corace. Una delle conducenti è stata trasportata in ospedale per accertamenti

Incidente frontale sul pontino del Corace a Catanzaro Lido. Coinvolte due auto, un' Audi ed una 500 Fiat. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Solo la giovane conducente della 500 è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto polizia di stato, polizia locale e vigili del fuoco. Traffico paralizzato in coincidenza con l'uscita dalle scuole e dagli uffici.