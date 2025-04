Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta questa notte alle ore 1.20 circa su via Fiume Busento Sp17 nella zona sud est di Catanzaro per incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Alfa Romeo Giulietta e una Alfa Romeo Mito: deceduto il giovane conducente (classe 2005) di quest’ultima, mentre è rimasto ferita l’altra persona alla guida che è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso, previa autorizzazione del magistrato di turno, ad estrarre il corpo del giovane dall'abitacolo ed alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il soccorso stradale per il recupero delle vetture. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.