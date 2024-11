Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati lungo viale Isonzo. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere un ferito

Un sinistro stradale si è verificato questa mattina nella zona sud di Catanzaro, a viale Isonzo. Per cause ancora in corso di accertamento due auto provenienti dai sensi opposti di marcia si sono scontrate frontalmente. Sono tre le persone rimaste coinvolte nell'incidente.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare il primo soccorso ai feriti e una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato stradale ed estrarre dalle lamiere lancia Y Ford Fiesta tre ferite in modo non grave aiutati ad uscire trasportati in ospedale guardia di finanza polizia locale.