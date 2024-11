Il giovane era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni dopo l'impatto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, in serata il drammatico epilogo

Non ce l’ha fatta Marco Casella, il 33enne coinvolto nell’incidente di questo pomeriggio a Cetraro. Il giovane era stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale, dove è morto in serata. La vittima era di Grisolia, comune dell’Alto Tirreno cosentino.

Il violento impatto poco dopo le 14 sulla Statale 18. Ferite le altre due persone coinvolte nello scontro tra un’auto e un furgone. Sul posto, assieme ai sanitari del 118, erano giunti anche i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere gli occupanti dei veicoli.