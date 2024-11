Un incidente si è verificato stamani nel Crotonese. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo accidentalmente nel fiume Lipuda. Il conducente è riuscito autonomamente a mettersi in salvo mentre l'auto continuava ad andare a fondo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina. In supporto anche le unità del nucleo Speleo alpino fluviale che con gommone in dotazione hanno controllato l’abitacolo della vettura e successivamente recuperato il veicolo.