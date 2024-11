A Condofuri Marina nella notte tra il 21 e il 22 giugno, tre operai del cantiere ferroviario sono rimasti feriti durante i lavori di sostituzione dei binari, cadendo dal cavalcavia del sottopasso stradale che collega il centro cittadino al lungomare. L'incidente si è verificato intorno alle 23:45 e per fortuna non ha causato altri feriti, nonostante il sottopasso sia molto frequentato da pedoni e veicoli.

L'incidente è avvenuto a causa del cedimento della ringhiera del cavalcavia sul lato mare, a cui i tre operai si erano momentaneamente appoggiati al termine del loro turno. Questo ha provocato una caduta di circa quattro metri. Tuttavia, la stessa ringhiera ha agito da ammortizzatore, riducendo l'entità dell'impatto della caduta.

I soccorsi sono stati tempestivi, grazie all'intervento del servizio di emergenza 118, che ha inviato due ambulanze sul posto. Fortunatamente, al momento, le condizioni dei tre operai non sono gravi.

Il primo operaio, considerato il meno grave, è stato trasportato con la prima ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo, mentre gli altri due sono stati trasferiti al G.O.M. di Reggio Calabria non appena l'ambulanza è tornata da Melito.

Il sindaco Filippo Paino si è recato sul luogo dell'incidente insieme ai consiglieri Sebastiano Nucera, responsabile della Protezione Civile, Pasquale Rodà e l'assessore Daniele Latella, per fornire supporto e rassicurazione alla popolazione.

L'indagine sul crollo della ringhiera e sulle circostanze dell'incidente è ancora in corso. Sarà importante comprendere se si è trattato di un cedimento strutturale o di un errore umano durante i lavori di manutenzione. In ogni caso, sarà fondamentale adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e prevenire futuri incidenti simili.