Un 60enne è stato travolto da una Fiat Uno: l’autista non si è fermato e ha fatto perdere le proprie tracce. Indaga la polizia che ha denunciato il conducente del mezzo

Un uomo di circa sessant’anni è stato investito questa sera lungo via Nazionale, a Corigliano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo è stato travolto da una Fiat Uno che procedeva in retromarcia. Dopo l’impatto, l’automobilista non si è fermato per prestare soccorso e si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno subito avviato le indagini per risalire al responsabile. Utili, in tal senso, potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il tratto di strada in questione è infatti uno dei più frequentati della città, sia da residenti che da automobilisti.

Immediato anche l’arrivo di un’ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso il ferito, che presentava diverse contusioni ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato comunque trattenuto in osservazione.

Le forze dell’ordine hanno già raccolto diverse testimonianze e stanno lavorando per identificare il conducente dell’auto in fuga. Si tratta di un episodio grave, che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità di chi si mette alla guida.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: resta da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un’inavvertenza seguita da panico. Di certo c’è che la mancata assistenza al ferito aggrava la posizione dell’automobilista, che rischia una denuncia per omissione di soccorso