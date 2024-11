Ha riportato un trauma cranico, frattura alla gamba ed escoriazioni al volto. A chiamare per primo i soccorsi il conducente della vettura che si è subito fermato

Attimi di apprensione si sono vissuti stasera a Corigliano Rossano, quando un uomo in sella alla sua bici è stato travolto da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, mentre l’uomo ultra quarantenne stava attraversando il Ponte Almirante a Corigliano Rossano, area urbana di Rossano, è stato travolto da una Lancia Y, in quel momento in transito.

A chiamare subito i soccorsi lo stesso conducente della vettura. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei vigili urbani per i primi rilievi. Nel frattempo il mezzo sanitario ha trasportato il ferito presso il locale pronto soccorso di Rossano. L’uomo ha riportato un trauma cranico, frattura alla gamba ed escoriazioni al volto.