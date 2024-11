Un singolare incidente si è verificato nel pomeriggio odierno a Cosenza in via Sertorio Quattromani dove si sono scontrate frontalmente due biciclette che procedevano l’una in senso opposto all’altra. Nell’impatto uno dei due ciclisti ha riportato una frattura lacero-contusa con copiosa perdita di sangue. Tanto che si è reso necessario l’intervento degli addetti della Deamsud per ripulire la macchia sull’asfalto. La persona ferita è stata medicata al pronto soccorso dell’Annunziata.