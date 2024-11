Non è chiaro se il guidatore abbia perso il controllo del veicolo per la forte velocità o perché abbia avuto un malore. A bordo di una Bmw è sbandato mentre percorreva in direzione sud Viale Mancini, a Cosenza, proveniente da Rende e diretto verso il centro cittadino.

Brusca sterzata

L’auto ha bruscamente sterzato a sinistra, ha scavalcato il marciapiede centrale ed finita sulla corsia opposta, incastrandosi infine sul cordolo di delimitazione della pista ciclabile. Per fortuna in quel momento non transitavano pedoni.

Nessun ferito

L’episodio si è verificato nei pressi dell’Istituto scolastico Francesco Saverio Nitti. Sul veicolo viaggiavano due persone, entrambe condotte in ospedale per accertamenti, ma non avrebbero riportato ferite. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia per effettuare i rilievi.