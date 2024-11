Il giovane centauro è ricoverato in prognosi riservata all'Annunziata. Per cause ancora in corso di accertamento, il violento impatto si è verificato ieri sera nel quartiere di San Vito

È stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza il 19enne Karim Pati, che ieri sera è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale verificatosi in via Saverio Albo, nel quartiere di San Vito, a Cosenza.

La moto su cui viaggiava il giovane si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un'auto. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, i vigili urbani. Il giovane è in prognosi riservata.