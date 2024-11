Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Secondo quanto si apprende la donna che guidava la macchina è rimasta contusa

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, a Cosenza, nei pressi della piscina Campagnano. Una moto, guidata da un centauro di 30 anni, e un’auto, con una donna al volante, si sono scontrati in modo violento. Le cause sono in corso d’accertamento.

Secondo quanto si apprende, il 30enne, F.M.P, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è arrivato in gravissime condizioni ed è morto poche ore dopo, mentre la donna è rimasta contusa.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118 di Cosenza, mentre la Squadra Volante della Polizia ha delimitato la zona. Sul luogo del sinistro, c’erano anche dei militari che hanno prestato i primi soccorsi.