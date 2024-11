Un incidente si è verificato intorno alle 19.10 in località Capo Rizzuto, a Crotone. Il sinistro è avvenuto lungo via Costa Azzurra. Coinvolta un’auto, una Peugeot 307 che per cause in corso di accertamento è finita fuoristrada lungo la scogliera del litorale.

All’interno della vettura il solo conducente, un uomo di anni 47 che, fortunatamente, dopo un volo di oltre 10 metri nel precipizio è riuscito autonomamente ad abbandonare la vettura ribaltata. L’intervento dei vigili del fuoco è valso, considerando la zona impervia, alla messa in sicurezza dei luoghi e dell'autovettura. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.