Investe con l’autovettura un uomo di 63 anni che percorreva la strada in bicicletta e si allontana senza prestare soccorso. È accaduto nella mattinata di oggi, in via Giovanni Paolo II, nel centro cittadino. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio dove gli sono state riscontrate diverse fratture.



Sul posto si sono recati gli uomini del comando di Polizia locale. A seguito dei rilevi effettuati sono stati rinvenuti diversi elementi, tra cui frammenti dell’auto, utili all’individuazione dell’investitore. Continua in queste ore l’attività di indagine da parte degli uomini del comando.