Brutto incidente stradale nella zona industriale di Cutro (KR). Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada e successivamente si è ribaltata. Il sinistro si è verificato questa mattina intorno alle 8.30. I vigili del fuoco del Comando di Crotone sede centrale sono intervenuti per estrarre dall'abitacolo il conducente che è rimasto ferito ed è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e per successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.