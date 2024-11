Due persone sono morte e una terza è rimasta gravamente ferita in un incidente stradale verificatosi poco prima delle ore 13 a Cirella di Diamante sulla costa tirrenica cosentina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti.



Tre le auto coinvolte di cui due, una Mini Minor e una Fiat 500 scontrandosi frontalmente. Il conducente della Mini minor, 61enne del posto, è deceduto sul posto cosi come la passeggera della Fiat 500 di 60 anni. Grave il conducente della terza auto coinvolta.

Atterrato anche l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.



Secondo quanto si è appreso una delle vittime vittima è titolare di un bar della rinomata località turistica. Chiuso il tratto di strada interessato e traffico deviato sulla statale 18.

Le due salme sono state sequestrate e si trovano all'ospedale di Cetraro per eventuali esami autoptici. I veicoli sono stati sequestrati, procede alle indagini la Procura di Paola.