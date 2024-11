Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito, del mezzo e per il recupero della salma e i carabinieri per gli adempimenti di competenza

Una nuova vittima per il ribaltamento di un trattore. Un uomo è deceduto a Girifalco dove, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo successivamente è finito in una scarpata. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina con supporto di Autogrù e unità Speleo Alpino Fluviali. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo e al recupero della salma. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.