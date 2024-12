Le persone a bordo del veicolo sono state soccorse dai sanitari ma non verserebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Gizzeria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento Lamezia. Coinvolta una vettura che, percorrendo la strada in da Gizzeria superiore verso la zona marina, è stata travolta dalla caduta di un albero.

A bordo dell’auto due persone che fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. I due sono stati affidati al 118 per le cure del caso. Gli operatori hanno proceduto alla messa in sicurezza e alla rimozione dell’albero.

