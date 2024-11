L'impatto lungo la statale 18. Critiche le condizioni di una persona trasferita in elisoccorso all'ospedale Pugliese di Catanzaro

È di tre feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto lungo la statale 18 nel Comune di Gizzeria, Catanzaro. Il sinistro ha coinvolto due auto - una Fiat 500 L e una Land Rover - all’altezza di Caposuvero.

Nella 500 viaggiava una coppia che è stata estratta dall'abitacolo della vettura ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. A bordo del Suv il solo conducente che è stato trasporto in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Dalle prime informazioni disponibili, versa in condizioni critiche. Sul posto oltre ai sanitari anche vigili del fuoco e forze dell’ordine.