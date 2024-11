Un incidente si è verificato lungo la statale 18 “Tirrena Inferiore”, all’altezza del km 368,8 a Gizzeria in provincia di Catanzaro. A causa del sinistro il traffico era stato momentaneamente interdetto.

L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti 2 veicoli e 3 persone sono rimaste ferite. Il traffico era stato deviato con indicazioni sul posto. Presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.