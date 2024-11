L'uomo stava effettuando la manovra in retromarcia quando è precipitato nel torrente. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Solo qualche ferita e una brutta esperienza per un giovane di 38 anni, L. M. che questa mattina alla guida della sua auto è precipitato nel letto di un ruscello. L'episodio si è verificato a Lamezia Terme in via Bilotti.

!banner!

L'uomo stava effettuando la manovra in retromarcia quando è improvvisamente precipitato nel torrente. È stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre il malcapitato dall'abitacolo, che poi è stata consegnata ai sanitari del 118 intervenuti nel frattempo sul posto. Si sono portati in zona anche gli uomini della locale stazione dei carabinieri.

Luana Costa