La Bmw avrebbe perso il controllo ed è andata a sbattere prima su un cancello e poi sulle due pattuglie dell'Arma impegnate in dei controlli. Anche il conducente trasportato in ospedale

Tre carabinieri e un civile sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamani, dopo le ore 4, su via dei Bizantini, nel comune di Lamezia Terme. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due pattuglie dell'Arma che stavano effettuando dei controlli ad un veicolo, e una Bmw che, transitando in direzione di Lamezia Terme, ha perso il controllo andando a urtare prima contro un cancello e poi sulle due pattuglie dell'Arma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Feriti tre dei quattro carabinieri presenti, due dei quali in modo grave, ed il conducente della Bmw. I feriti più gravi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 di Lamezia e Maida ed accompagnati al vicino ospedale civile. Una terza ambulanza proveniente da Tiriolo ha prelevato il conducente della Bmw che è stato trasferito a sua volta in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito e le vetture.