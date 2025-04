Un’altra delle persone rimaste coinvolte che ha subito delle gravi lesioni è stata trasportata in ambulanza all’ospedale lametino. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Brutto incidente a Lamezia Terme in localtià Sparta. Uno il mezzo coinvolto, un furgone Iveco Daily che trasportava sul cassone un miniescavatore. Tre i passeggeri a bordo del veicolo rimasti feriti, due in gravi condizioni. Gli stessi sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem118. Il più grave dei feriti è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro mentre gli altri due, con ambulanze, sono stati portati all'ospedale di Lamezia Terme.

A causa di un probabile surriscaldamento dei freni, percorrendo una discesa molto ripida, il furgone ha terminato la sua corsa contro il muretto di delimitazione della carreggiata, ribaltandosi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia, per la messa in sicurezza del sito e del mezzo.

Presente anche la polizia locale per gli adempimenti di competenza.