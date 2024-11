È stato trasferito in ospedale per le cure del caso. Sul posto vigili del fuoco, polstrada, anas e 118

Un incidente si è verificato lungo l’A2 del Mediterraneo, nel Lametino. Interessato dal sinistro un autofurgone Iveco Daily che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. Il conducente- sbalzato fuori dall'abitacolo - è stato soccorso e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Attualmente la corsie nord tra lo svincolo di Lamezia Terme e Falerna sono chiuse al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso, transito consentito sulla sola corsia di emergenza.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e anas per gli adempimenti di competenza.