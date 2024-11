Il sinistro si è verificato a poca distanza dal parco Peppino Impastato. La due ruote per cause ancora in corso di accertamento ha impattato contro una Dacia

Un giovane centauro, V.D.M. di 29 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in contrada Scinà a Lamezia Terme, a poca distanza dal parco Peppino Impastato. Da una prima sommaria ricostruzione, la moto su cui viaggiava il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto, una Dacia Duster.

Secondo quanto si apprende, il giovane stava facendo un test drive con la motocicletta. È morto sul colpo a causa del violento impatto. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sta operando la Polizia municipale per i rilievi del caso. Il traffico è momentaneamente bloccato per la messa in sicurezza della strada.