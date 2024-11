Incidente tra un mezzo sanitario di una ditta privata ed un Fiat Fiorino in via Murat. Il conducente del veicolo cassonato è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro è intervenuta intorno alle ore 14.00 in via Gioacchino Murat nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti, una ambulanza di una ditta privata ed una vettura furgonata Fiat Fiorino. Il conducente di quest'ultima, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco ed affidato alle cure del personale sanitario del Suem118. Feriti anche i due passeggeri a bordo dell'ambulanza.

I tre malcapitati sono stati trasportati presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è servito anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale e polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.