Diuri Koshtura, l’ucraino che guidava l’automobile con a bordo Valery, parla agli inquirenti: 'Ha voluto accompagnarmi al tabacchino'

“Ha voluto accompagnarmi a comprare le sigarette perché conosceva il posto in cui si trovava il tabacchino”. Lo ha dichiarato Diuri Koshtura, il 24 ucraino che era alla guida dell'automobile sulla quale viaggiava Valery Perri, la bimba di 10 anni deceduta nell'incidente stradale di domenica sera. Il giovane continua raccontando di aver cercato di estrarre la bambina dalle lamiere, aiutato anche da un carabiniere, poi, preso dal panico si è allontanato nelle campagne limitrofe. L’incidente è avvenuto a Montalto Uffugo, nei pressi del bivio tra la statale 19 e la provinciale che conduce al centro storico di Montalto. Diuri Koshtura si presentato in caserma lunedì mattina ed è stato fermato con l’accusa di omicidio colposo. Resta da stabilire se è c’è o meno l’omissione di soccorso ma, in ogni caso la momentanea scomparsa dell’uomo non ha consentito di valutare agli inquirenti se era perfettamente lucido. I funerali della piccola Valery si svolgeranno, probabilmente, nella giornata di domani, visto che il Pm non ha predisposto l’autopsia.