Il motociclo dopo lo scontro è volato in un dirupo mentre l’uomo che conduceva la macchina inizialmente si pensava che fosse scappato a piedi sotto choc, ma in realtà è stato rintracciato a casa e sarebbe risultato positivo all'alcol test

Scontro tra un’auto e una moto nel Comune di Montalto Uffugo, l’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dello svincolo che porta al paese. Risultano gravissime le condizioni del centauro che percorreva la strada in direzione di Taverna di Montalto Uffugo mentre l’altro mezzo scendeva verso Rende.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente e la dinamica. Il centauro è stato soccorso immediatamente dai sanitari sul posto che hanno atteso l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza a Cosenza e, da quanto si apprende, starebbe lottando tra la vita e la morte.

A coordinare i rilievi i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo, presenti anche i vigili del fuoco. La moto dopo lo scontro è volata in un dirupo mentre l’uomo che conduceva una Peugeot 3008 inizialmente si pensava che fosse scappato a piedi sotto choc per quanto avvenuto, ma in realtà i carabinieri lo hanno rintracciato a casa e sarebbe risultato positivo all'alcol test.