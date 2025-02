Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Montepaone, in provincia di Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto con a bordo una donna di 53 anni è andata ad impattare contro un muro.

Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri per le verifiche del caso.

In aggiornamento