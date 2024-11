Una notte di ordinaria follia a Nocera Terinese. Poco dopo la mezzanotte un’auto è andata a sbattere contro un guardrail su Viale Stazione, nella frazione Marina, nei pressi di piazza Giovanni Paolo II. L’impatto, per quanto ci riferiscono alcuni presenti, si è verificato a causa dell’alta velocità a cui viaggiava il mezzo, che ha praticamente tagliato una curva andando a sbattere dall’altro lato della carreggiata. Un incidente come tanti se non fosse che il conducente dopo essere uscito autonomamente dall’auto è scappato via.

Sono scattate dunque le ricerche e in poche ore, da quanto si apprende, l’uomo è stato ritracciato. Si tratta di una persona residente nella confinante Amantea.

Sul posto è giunta tempestivamente la volante della Stazione di Lamezia Terme che ha lanciato l’allarme. Dopo i rilievi e gli accertamenti del caso i militari hanno atteso l'arrivo di un carroattrezzi che ha rimosso l’auto dalla strada.