Un anziano di 82 anni è morto lungo la strada provinciale a Paludi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che viaggiava a bordo del suo fuoristrada, avrebbe perso il controllo autonomamente, andando a impattare violentemente contro un palo. Nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e i carabinieri che stanno conducendo le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell'accaduto. L’autorità giudiziaria, prontamente informata dell’incidente, ha disposto il sequestro della salma per consentire ulteriori accertamenti. Il magistrato di turno valuterà eventuali passi successivi, mentre gli inquirenti restano al lavoro per escludere altre ipotesi sulle cause dell’impatto.