Ad avere la peggio, il centauro trasferito in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Indagini sulla dinamica del sinistro

Ennesimo incidente stradale ieri in località Colamaio a Pizzo. Una moto Yamaha si è scontrata frontalmente con un’auto condotta da una ragazza di Filadelfia. Ad avere la peggio un centauro di Curinga che è stato traportato in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e il personale Anas, i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.

Ad allertare i soccorsi il dottore Francesco Arena, medico di base che si trovava di passaggio e che ha prestato le prime cure. Il giovane nell’impatto ha riportato un trauma cranico e una contusione alla colonna vertebrale. Ha invece riportato lievi ferite la giovane a bordo dell’utilitaria.