Un tamponamento si è verificato poco dopo le 16.00 ed ha causato il ferimento di due persone, in maniera per fortuna non grave. Si tratta di una donna e di un bambino. A scontrarsi due veicoli, una Bmw ed una Fiat Punto, lungo la Statale 107 in località Arcavacata di Rende, nei pressi di un rifornimento di benzina.



Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Disagi alla circolazione nel tratto compreso tra l'Università della Calabria e l'abitato di San Fili. Sul posto per regolare il traffico e ripristinare la carreggiata, gli operatori dell'Anas e della Deam Sud.

Galleria fotografica